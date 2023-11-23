Новоселов Григорий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Новоселов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова
Рождение ребёнка
06.09.1904
Дочь: (Новоселова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Новоселов Серафим Григорьевич
Мать ребёнка: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова
Рождение ребёнка
11.10.1907
Рождение ребёнка
25.01.1909
Рождение ребёнка
1910
Сын: Новоселов Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова
Смерть
1929