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Новоселов Григорий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Новоселов Василий Матвеев

Мать: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Новоселов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова

Рождение ребёнка
06.09.1904

Дочь: (Новоселова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Новоселов Серафим Григорьевич

Мать ребёнка: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова

Рождение ребёнка
11.10.1907

Дочь: Журавлева (Новоселова) Капитолина Григорьевна

Мать ребёнка: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова

Рождение ребёнка
25.01.1909

Дочь: Рюмина (Новоселова) Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова

Рождение ребёнка
1910

Сын: Новоселов Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова

Смерть
1929

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