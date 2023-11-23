Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1883
Дата смерти17.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
в 1900 году окончила Ярославское Иоанафановское епархиальное училище
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Новоселов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Новоселов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
06.09.1904
Дочь: (Новоселова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Новоселов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1906
Сын: Новоселов Серафим Григорьевич
Отец ребёнка: Новоселов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
11.10.1907
Дочь: Журавлева (Новоселова) Капитолина Григорьевна
Отец ребёнка: Новоселов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
25.01.1909
Дочь: Рюмина (Новоселова) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Новоселов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1910
Сын: Новоселов Юрий Григорьевич
Отец ребёнка: Новоселов Григорий Васильев
Смерть
17.05.1970