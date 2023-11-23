Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1883

Дата смерти

17.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1883

Отец: Ушаков Константин Николаев

Мать: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Григорий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
в 1900 году окончила Ярославское Иоанафановское епархиальное училище
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Новоселов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Новоселов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
06.09.1904

Дочь: (Новоселова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Новоселов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1906

Сын: Новоселов Серафим Григорьевич

Отец ребёнка: Новоселов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
11.10.1907

Дочь: Журавлева (Новоселова) Капитолина Григорьевна

Отец ребёнка: Новоселов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
25.01.1909

Дочь: Рюмина (Новоселова) Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Новоселов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1910

Сын: Новоселов Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Новоселов Григорий Васильев

Смерть
17.05.1970

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