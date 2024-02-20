Горбань Ефим Тарасович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1768
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Горбанева Агрипина Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1793
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Феодосия Ефимовна
Мать ребёнка: Горбанева Агрипина Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798
Сын: Горбанев Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Горбанева Агрипина Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818
Сын: Голованев Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Голованева Христина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
После 1818
Жена: Голованева Христина
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
1830
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука