Горбань Ефим Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбань Ефим Тарасович

Горбань Ефим Тарасович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1768

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Горбанев Тарас Яковлевич

Мать: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Горбанева Агрипина Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1793

Жена: Горбанева Агрипина Федоровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Феодосия Ефимовна

Мать ребёнка: Горбанева Агрипина Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798

Сын: Горбанев Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Горбанева Агрипина Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818

Сын: Голованев Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Голованева Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
После 1818

Жена: Голованева Христина

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
1830
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close