Голованев Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованев Михаил Ефимович

Голованев Михаил Ефимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Горбань Ефим Тарасович

Мать: Голованева Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрена Михайлович

Мать ребёнка: Голованева Агриппина Евстафиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Сын: Голованев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Голованева Агриппина Евстафиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Голованева Агриппина Евстафиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лукерия Михайловна

Мать ребёнка: Голованева Агриппина Евстафиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Сын: Голованев Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: Голованева Агриппина Евстафиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Белоус Васса Михайловна

Мать ребёнка: Голованева Агриппина Евстафиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованева Агриппина Евстафиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close