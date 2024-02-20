Голованев Михаил Ефимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1818
Отец: Горбань Ефим Тарасович
Мать: Голованева Христина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрена Михайлович
Мать ребёнка: Голованева Агриппина Евстафиевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843
Сын: Голованев Петр Михайлович
Мать ребёнка: Голованева Агриппина Евстафиевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Голованева Агриппина Евстафиевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лукерия Михайловна
Мать ребёнка: Голованева Агриппина Евстафиевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850
Сын: Голованев Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: Голованева Агриппина Евстафиевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Белоус Васса Михайловна
Мать ребёнка: Голованева Агриппина Евстафиевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно