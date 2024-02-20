Голованева Христина
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Голованев Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Горбань Ефим Тарасович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
После 1818
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно