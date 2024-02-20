Горбанев Тарас Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1720
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Горбанев Яков
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1760
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина Тарасовна
Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1761
Сын: Горбанев Харитон Тарасович
Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ирина Тарасовна
Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1765
Сын: Горбанев Евтихий Тарасович
Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1771
Сын: Горбанев Симеон Тарасович
Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1774
Сын: Горбанев Григорий Тарасович
Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Смерть
1799
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука