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Горбанев Тарас Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1720

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Горбанев Яков

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1760

Жена: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина Тарасовна

Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1761

Сын: Горбанев Харитон Тарасович

Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ирина Тарасовна

Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1765

Сын: Горбанев Евтихий Тарасович

Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1767

Сын: Горбанев Ефрем Тарасович

Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1768

Сын: Горбань Ефим Тарасович

Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1769

Сын: Горбанев Иван Тарасович

Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1771

Сын: Горбанев Симеон Тарасович

Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1774

Сын: Горбанев Григорий Тарасович

Мать ребёнка: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Смерть
1799
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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