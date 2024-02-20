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Горбанев Харитон Тарасович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1761

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Горбанев Тарас Яковлевич

Мать: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1786

Сын: Горбанев Иван Харитонович

Мать ребёнка: Горбанева Ирина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мария Харитоновна

Мать ребёнка: Горбанева Ирина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.10.1789

Дочь: Параскева Харитоновна

Мать ребёнка: Горбанева Ирина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна Харитоновна

Мать ребёнка: Горбанева Ирина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798

Сын: Горбанев Федор Харитонович

Мать ребёнка: Горбанева Ирина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбанева Ирина Ивановна

Смерть
1828
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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