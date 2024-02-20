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Горбанева Ирина Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1786

Сын: Горбанев Иван Харитонович

Отец ребёнка: Горбанев Харитон Тарасович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Горбанев Харитон Тарасович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.10.1789

Дочь: Параскева Харитоновна

Отец ребёнка: Горбанев Харитон Тарасович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Горбанев Харитон Тарасович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798

Сын: Горбанев Федор Харитонович

Отец ребёнка: Горбанев Харитон Тарасович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбанев Харитон Тарасович

Смерть
Неизвестно
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