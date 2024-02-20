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Горбанев Иван Харитонович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1786

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Горбанев Харитон Тарасович

Мать: Горбанева Ирина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808

Сын: Горбанев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Горбанева Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Сын: Горбанев Иван Иванович

Мать ребёнка: Горбанева Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1816

Сын: Горбанев Степан Иванович

Мать ребёнка: Горбанева Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Горбанева Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Сын: Горбанев Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Горбанева Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Горбанева Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Горбанева Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1839
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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