Горбанев Иван Харитонович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1786
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808
Сын: Горбанев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Горбанева Матрена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Горбанева Матрена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Горбанева Матрена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Горбанева Матрена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Сын: Горбанев Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Горбанева Матрена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Горбанева Матрена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Горбанева Матрена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1839
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука