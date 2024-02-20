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Горбанев Дмитрий Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1808

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Горбанев Иван Харитонович

Мать: Горбанева Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пелагей Дмитриевна

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Васильевна

Смерть
1842
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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