Горбанев Дмитрий Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1808
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Горбанев Иван Харитонович
Мать: Горбанева Матрена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пелагей Дмитриевна
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Васильевна
Смерть
1842
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука