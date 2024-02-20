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Горбанева Матрена

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808

Сын: Горбанев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Сын: Горбанев Иван Иванович

Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1816

Сын: Горбанев Степан Иванович

Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Сын: Горбанев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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