Горбанева Матрена
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Горбанев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Сын: Горбанев Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Горбанев Иван Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно