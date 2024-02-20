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Марфа Васильевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбанев Дмитрий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбанев Дмитрий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбанев Дмитрий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пелагей Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбанев Дмитрий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбанев Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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