Марфа Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбанев Дмитрий Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбанев Дмитрий Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбанев Дмитрий Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пелагей Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбанев Дмитрий Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно