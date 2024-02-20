Горбанев Федор Харитонович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Бракосочетание
До 1786
Жена: Горбанева Ульяна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение
1798
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Горбанева Ульяна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Горбанева Ульяна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Горбанева Ульяна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Горбанева Ульяна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Горбанева Ульяна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832
Сын: Горбанев Василий Федорович
Мать ребёнка: Горбанева Ульяна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Место жительства
1847
Россия Харьковская губ.г.Бахмут
Перемена места жительства вместе с семьей
Смерть
Неизвестно