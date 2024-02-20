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Горбанева Ульяна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1786

Муж: Горбанев Федор Харитонович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Горбанев Федор Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Горбанев Федор Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824

Сын: Горбанев Яков Федорович

Отец ребёнка: Горбанев Федор Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Горбанев Федор Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Сын: Горбанев Игнат Федорович

Отец ребёнка: Горбанев Федор Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Сын: Горбанев Василий Федорович

Отец ребёнка: Горбанев Федор Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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