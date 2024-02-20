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Горбанев Ефрем Тарасович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1767

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Горбанев Тарас Яковлевич

Мать: Горбанева Васса Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.09.1790

Дочь: Параскева Ефремовна

Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790

Сын: Горбанев Андрей Ефремович

Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1790

Жена: Голованева Ефросиния Игнатьева

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1791

Дочь: Варвара Ефимовна

Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Сын: Горбанев Иван Ефремович

Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Сын: Горбанев Яким Ефремович

Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Матрена Ефремова

Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818

Сын: Горбанев Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1818
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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