Горбанев Ефрем Тарасович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1767
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1767
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.09.1790
Дочь: Параскева Ефремовна
Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790
Сын: Горбанев Андрей Ефремович
Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1790
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1791
Дочь: Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Матрена Ефремова
Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Голованева Ефросиния Игнатьева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1818
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука