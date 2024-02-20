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Горбанев Андрей Ефремович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Горбанев Ефрем Тарасович

Мать: Голованева Ефросиния Игнатьева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Горбанева Мария

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Горбанева Мария

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823

Сын: Горбанев Петр Андреевич

Мать ребёнка: Горбанева Мария

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Горбанева Мария

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826

Сын: Горбанев Захар Андреевич

Мать ребёнка: Горбанева Мария

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831

Сын: Горбанев Максим Андреевич

Мать ребёнка: Горбанева Мария

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
1848
Кубанская обл
приписан вместе с семьей и переселен в КЛКВ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбанева Мария

Смерть
Неизвестно
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