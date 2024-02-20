Горбанев Андрей Ефремович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Горбанева Мария
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Горбанева Мария
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Горбанева Мария
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Горбанева Мария
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Горбанева Мария
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831
Сын: Горбанев Максим Андреевич
Мать ребёнка: Горбанева Мария
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
1848
Кубанская обл
приписан вместе с семьей и переселен в КЛКВ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбанева Мария
Смерть
Неизвестно