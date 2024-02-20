Горбанева Мария
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Горбанев Андрей Ефремович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Горбанев Андрей Ефремович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Горбанев Андрей Ефремович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Горбанев Андрей Ефремович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Горбанев Андрей Ефремович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831
Сын: Горбанев Максим Андреевич
Отец ребёнка: Горбанев Андрей Ефремович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно