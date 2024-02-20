Горбанева Агрипина Федоровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Горбань Ефим Тарасович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1793
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Феодосия Ефимовна
Отец ребёнка: Горбань Ефим Тарасович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798
Сын: Горбанев Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Горбань Ефим Тарасович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
До 1818
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Смерть
До 1818
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука