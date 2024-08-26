Баранов Илья Никифорович Около 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баранов Илья Никифорович

Место рождения

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Баранов Никифор Иванович

Мать: Баранова Мария Яковлевна

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Баранов Даниил Ильич

Мать ребёнка: Баранова Екатерина Никитична

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Вычислено по МК (ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 19) по дате сметри
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Баранов Пётр Ильич

Мать ребёнка: Баранова Екатерина Никитична

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1862

Сын: Баранов Макарий Ильич

Мать ребёнка: Баранова Екатерина Никитична

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Вычислено по МК (ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 19) по дате смерти
Смерть
После 1892

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