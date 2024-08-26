Баранов Илья Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиПосле 1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Баранов Никифор Иванович
Мать: Баранова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Баранов Даниил Ильич
Мать ребёнка: Баранова Екатерина Никитична
Вычислено по МК (ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 19) по дате сметри
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Баранов Пётр Ильич
Мать ребёнка: Баранова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
Около ?.06.1862
Мать ребёнка: Баранова Екатерина Никитична
Вычислено по МК (ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 19) по дате смерти
Смерть
После 1892