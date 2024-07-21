Баранов Никифор Иванович Около 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баранов Никифор Иванович

Место рождения

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Баранов Иван Иович

Мать: Баранова Мария Степановна

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Баранова Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Баранов Федот Никифорович

Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Баранов Матвей Никифорович

Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Баранов Илья Никифорович

Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Баранов Пахомий Никифорович

Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Баранова Мариамна Никифоровна

Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Баранов Трифилий Никифорович

Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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