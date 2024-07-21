Баранов Никифор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Баранов Иван Иович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Баранова Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Баранов Федот Никифорович
Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Баранов Матвей Никифорович
Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Баранов Пахомий Никифорович
Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Баранова Мариамна Никифоровна
Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Баранов Трифилий Никифорович
Мать ребёнка: Баранова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно