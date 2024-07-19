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Баранова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Баранова Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Баранов Федот Никифорович

Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Баранов Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Баранов Илья Никифорович

Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Баранов Пахомий Никифорович

Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Баранова Мариамна Никифоровна

Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович

Осиновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Баранов Трифилий Никифорович

Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно

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