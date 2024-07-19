Баранова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Баранова Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Баранов Федот Никифорович
Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Баранов Матвей Никифорович
Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Баранов Пахомий Никифорович
Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Баранова Мариамна Никифоровна
Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Баранов Трифилий Никифорович
Отец ребёнка: Баранов Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно