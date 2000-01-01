Климонтов Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климонтов Павел Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Климонтов Дмитрий

Мать: ?

Рождение ребёнка
?.08.1903

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Климонтова Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
?.09.1911

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Климонтова Пелагея Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климонтова Пелагея Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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