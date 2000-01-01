Климонтов Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Климонтов Дмитрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
?.08.1903
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Климонтова Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
?.09.1911
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Климонтова Пелагея Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно