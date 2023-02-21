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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Климонтов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Климонтов Дмитрий

Рождение ребёнка
1877

Сын: Климонтов Кузьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Климонтов Дмитрий

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толынина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Климонтов Дмитрий

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
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