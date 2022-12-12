Климонтов Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Климонтов Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1877
Сын: Климонтов Кузьма Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толынина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно