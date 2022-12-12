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Климонтов Дмитрий

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Место рождения

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Климонтов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1877

Сын: Климонтов Кузьма Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толынина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
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