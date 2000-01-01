Климонтова Пелагея Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1903
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Климонтов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.09.1911
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Климонтов Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно