Климонтова Пелагея Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климонтова Пелагея Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1903

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Климонтов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.09.1911

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Климонтов Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климонтов Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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