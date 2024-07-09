Кочетков Андрей Стефанов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочетков Андрей Стефанов

Место рождения

Шатово, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочетков Стефан

Мать: не указана

Шатово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Евфросиния Филиппова

Рождение ребёнка
12.06.1900

Дочь: Кочеткова Агриппина Алексеева

Мать ребёнка: Кочеткова Евфросиния Филиппова

Рождение ребёнка
12.06.1900

Сын: Кочетков Иван Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Кочеткова Евфросиния Филиппова

Рождение ребёнка
02.12.1903

Сын: Кочетков Николай

Мать ребёнка: Кочеткова Евфросиния Филиппова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Тогоже уѣзда, Высотской волости, села Лужковъ крест. Михаилъ Ивановъ Димитріевъ и сельца Глазечни Пущинской волости, крестьянка Пелагея Иванова Зеркалина
Смерть
Неизвестно

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