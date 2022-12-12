Шатово
Серпуховский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5535Шатово, с. вл.при ручье Сухмени.112733213220Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1315. Шатово, село бывшее владельческое, при речке Сухменке, дворов 82, жителей 457, церковь православная, школа
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Шашово 106станция Серпухов. 13114Земское училище, помещичья усадьба Костякова, казенная винная лавка, 3 чайных лавки и мелочная лавка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
40643Шатоводеревня54°56'с.ш.37°15'в.д.N-37-039
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46651413191д Шатоводеревня