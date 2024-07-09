Кочеткова Евфросиния Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1900
Дочь: Кочеткова Агриппина Алексеева
Отец ребёнка: Кочетков Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
12.06.1900
Сын: Кочетков Иван Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Кочетков Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
02.12.1903
Сын: Кочетков Николай
Отец ребёнка: Кочетков Андрей Стефанов
Серпухов, Серпухов, Московская область
Тогоже уѣзда, Высотской волости, села Лужковъ крест. Михаилъ Ивановъ Димитріевъ и сельца Глазечни Пущинской волости, крестьянка Пелагея Иванова Зеркалина
Смерть
Неизвестно