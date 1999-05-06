Прасковья (Иванова) Николаевна Любовощина
Место рождения
Дата рождения04.11.1914
Дата смерти06.05.1999
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914
Отец: Николай Григорьевич Иванов
Мать: Марфа Ивановна Иванова
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Валентина Васильевна Неудахина
Отец ребёнка: Василий Павлович Любовощин
Рождение ребёнка
26.08.1940
Дочь: Александра Васильевна Иващенко
Отец ребёнка: Василий Павлович Любовощин
Рождение ребёнка
15.10.1943
Дочь: Таисия Васильевна Батаева
Отец ребёнка: Василий Павлович Любовощин
Бракосочетание
14.11.1951
Терновский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.07.1955
Дочь: Татьяна Васильевна Белевцева
Отец ребёнка: Василий Павлович Любовощин
РСФСР/СССР Балашовского область , Ново-Николаевский район , совхоз Хопёрский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Васильевич Любовощин
Отец ребёнка: Василий Павлович Любовощин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геннадий Васильевич Любовощин
Отец ребёнка: Василий Павлович Любовощин
Смерть
06.05.1999