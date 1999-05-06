Прасковья (Иванова) Николаевна Любовощина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья (Иванова) Николаевна Любовощина

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Место рождения

Алонцево, Киквидзенский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

04.11.1914

Дата смерти

06.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914

Отец: Николай Григорьевич Иванов

Мать: Марфа Ивановна Иванова

Алонцево, Киквидзенский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Валентина Васильевна Неудахина

Отец ребёнка: Василий Павлович Любовощин

Рождение ребёнка
26.08.1940

Дочь: Александра Васильевна Иващенко

Отец ребёнка: Василий Павлович Любовощин

Рождение ребёнка
15.10.1943

Дочь: Таисия Васильевна Батаева

Отец ребёнка: Василий Павлович Любовощин

Бракосочетание
14.11.1951

Муж: Василий Павлович Любовощин

Терновский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.07.1955

Дочь: Татьяна Васильевна Белевцева

Отец ребёнка: Василий Павлович Любовощин

Хоперский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
РСФСР/СССР Балашовского область , Ново-Николаевский район , совхоз Хопёрский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Васильевич Любовощин

Отец ребёнка: Василий Павлович Любовощин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий Васильевич Любовощин

Отец ребёнка: Василий Павлович Любовощин

Смерть
06.05.1999
Хоперский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
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