Николай Григорьевич Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Григорьевич Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Прасковья Николаевна Любовощина

Мать ребёнка: Марфа Ивановна Иванова

Алонцево, Киквидзенский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна Иванова

Смерть
Неизвестно
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