Николай Григорьевич Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Прасковья Николаевна Любовощина
Мать ребёнка: Марфа Ивановна Иванова
Алонцево, Киквидзенский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна Иванова
Смерть
Неизвестно