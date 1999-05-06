Валентина (Любовощина) Васильевна Неудахина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина (Любовощина) Васильевна Неудахина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Василий Павлович Любовощин

Мать: Прасковья Николаевна Любовощина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Алексеевна Шандыбина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Алексеевна Дубинина

Отец ребёнка: Алексей Алексей Неудахин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Алексеевна Чигарева

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Алексей Неудахин

Смерть
Неизвестно
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