Валентина (Любовощина) Васильевна Неудахина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Алексеевна Шандыбина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Алексеевна Дубинина
Отец ребёнка: Алексей Алексей Неудахин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Алексеевна Чигарева
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно