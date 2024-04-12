Летанина (Обвинцева) Анастасия Никитична
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Обвинцев Никита Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Кошелева Соломея Петровна
Отец ребёнка: Летанина Петр Алексеевич
деревня Турнали
Рождение ребёнка
1900
Сын: Летанин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Летанина Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.04.1902
Отец ребёнка: Летанина Петр Алексеевич
Остроумовка, Мурзаларская волость, Златоустовский уезд
Смерть
Неизвестно