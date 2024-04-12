Летанина (Обвинцева) Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетанина (Обвинцева) Анастасия Никитична

Летанина (Обвинцева) Анастасия Никитична

Место рождения

Старое Куркино, Сихиязская волость, Златоустовский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Обвинцев Никита Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Старое Куркино, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Кошелева Соломея Петровна

Отец ребёнка: Летанина Петр Алексеевич

деревня Турнали
Рождение ребёнка
1900

Сын: Летанин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Летанина Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
23.04.1902

Сын: Летанин Федор Петрович

Отец ребёнка: Летанина Петр Алексеевич

Остроумовка, Мурзаларская волость, Златоустовский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close