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Летанин Григорий Петрович
Летанин Григорий Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Пол
Мужской
Отец
Летанина Петр Алексеевич
1866 г.р.
Мать
Летанина (Обвинцева) Анастасия Никитична
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Летанина Петр Алексеевич
Мать:
Летанина Анастасия Никитична
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