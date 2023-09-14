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Летанин Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Летанина Петр Алексеевич

Мать: Летанина Анастасия Никитична

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