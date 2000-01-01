деревня Старое Куркино, деревня Старое Куркино, Сихиязская волость, Златоустовский уезд (на 1906) — Familio

Старое Куркино

Сихиязская волость, Златоустовский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская обл Показать все

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Сихиязская волость
1Абдулменева Старая, д. при реч. Лазе, вод. мел.10638247284Земледелие
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