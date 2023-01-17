Кузнецова (Абрамова) Светлана Александровна
Место рождения
Дата рождения02.07.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1974
Бракосочетание
03.02.1996
Образование
25.06.1996
Закончила Арзамасский педагогический институт, "Физика и математика", учитель физики, математики, информатики
Рождение ребёнка
13.04.2000
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.2010
Сын: Кузнецов Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Васильевич
Москва, город федерального значения Москва