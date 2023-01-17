Кузнецова (Абрамова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Абрамова) Светлана Александровна

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1974

Отец: Абрамов Александр Сергеевич

Мать: Абрамова Ольга Васильевна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.02.1996

Муж: Кузнецов Дмитрий Васильевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Образование
25.06.1996
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Закончила Арзамасский педагогический институт, "Физика и математика", учитель физики, математики, информатики
Рождение ребёнка
13.04.2000

Сын: Кузнецов Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Васильевич

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.2010

Сын: Кузнецов Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
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