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Кузнецов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

04.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
03.02.1996

Жена: Кузнецова Светлана Александровна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.04.2000

Сын: Кузнецов Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Кузнецова Светлана Александровна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.2010

Сын: Кузнецов Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Кузнецова Светлана Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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