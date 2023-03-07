Кузнецов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1996
Рождение ребёнка
13.04.2000
Мать ребёнка: Кузнецова Светлана Александровна
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.2010
Сын: Кузнецов Матвей Дмитриевич
Мать ребёнка: Кузнецова Светлана Александровна
Москва, город федерального значения Москва