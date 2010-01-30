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Кузнецов Матвей Дмитриевич
Кузнецов Матвей Дмитриевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
30.01.2010
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Дмитрий Васильевич
1974 г.р.
Мать
Кузнецова (Абрамова) Светлана Александровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2010
Отец:
Кузнецов Дмитрий Васильевич
Мать:
Кузнецова Светлана Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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