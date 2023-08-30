Торба (Котлик) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торба Иван
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1952
Сын: Торба В. Иванович
Отец ребёнка: Торба Иван
Рождение ребёнка
1964
Дочь: (Торба) А. Ивановна
Отец ребёнка: Торба Иван
Смерть
Неизвестно