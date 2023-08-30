Торба (Котлик) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорба (Котлик) Елена Владимировна

Торба (Котлик) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Котлик Владимир Федорович

Мать: Котлик Людмила Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торба Иван

Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Торба В. Иванович

Отец ребёнка: Торба Иван

Рождение ребёнка
1964

Дочь: (Торба) А. Ивановна

Отец ребёнка: Торба Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.