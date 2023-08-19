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Котлик Владимир Федорович

Место рождения

с. Гуляевка Березовский р-н Одесской обл.

Дата рождения

1901

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Котлик? Федор

Мать: не указана

с. Гуляевка Березовский р-н Одесской обл.
Рождение ребёнка
28.11.1927

Дочь: Почтаренко Мария Владимировна

Мать ребёнка: Котлик Людмила Григорьевна

Гуляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Торба Елена Владимировна

Мать ребёнка: Котлик Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Котлик Вал. Владимирович

Мать ребёнка: Котлик Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Котлик Людмила Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлик Людмила Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Гуляевка, Одеська область
Смерть
1983