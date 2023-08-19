Котлик Владимир Федорович
Место рожденияс. Гуляевка Березовский р-н Одесской обл.
Дата рождения1901
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Котлик? Федор
Мать: не указана
с. Гуляевка Березовский р-н Одесской обл.
Рождение ребёнка
28.11.1927
Дочь: Почтаренко Мария Владимировна
Мать ребёнка: Котлик Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Торба Елена Владимировна
Мать ребёнка: Котлик Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Котлик Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Котлик Людмила Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1983