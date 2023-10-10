Почтаренко (Котлик) Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения28.11.1927
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1927
Рождение ребёнка
31.08.1951
Дочь: Ал. Михайловна
Отец ребёнка: Почтаренко Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
27.03.1956
Дочь: Рухленко Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Почтаренко Михаил Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
г. Одесса
Смерть
1997
г. Одесса