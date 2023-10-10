Почтаренко (Котлик) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почтаренко (Котлик) Мария Владимировна

Место рождения

Гуляевка, Одеська область

Дата рождения

28.11.1927

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1927

Отец: Котлик Владимир Федорович

Мать: Котлик Людмила Григорьевна

Гуляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
31.08.1951

Дочь: Ал. Михайловна

Отец ребёнка: Почтаренко Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
27.03.1956

Дочь: Рухленко Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Почтаренко Михаил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
г. Одесса
Смерть
1997
г. Одесса
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