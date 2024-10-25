Почтаренко Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1925
Дата смерти2007
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1925
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1951
Дочь: (Почтаренко) Ал. Михайловна
Мать ребёнка: Почтаренко (Котлик) Мария Владимировна
Рождение ребёнка
27.03.1956
Дочь: Рухленко (Почтаренко) Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Почтаренко (Котлик) Мария Владимировна
Смерть
2007