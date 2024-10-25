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Почтаренко Михаил Григорьевич

Место рождения

Гуляевка, Одеська область

Дата рождения

07.10.1925

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1925

Отец: Почтаренко Григорий Тимофеевич

Мать: Почтаренко Людмила Филипповна

Гуляевка, Одеська область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1951

Дочь: (Почтаренко) Ал. Михайловна

Мать ребёнка: Почтаренко (Котлик) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
27.03.1956

Дочь: Рухленко (Почтаренко) Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Почтаренко (Котлик) Мария Владимировна

Одесса, Одеська область
Смерть
2007
Одесса, Одеська область

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