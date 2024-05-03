Почтаренко Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1961
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Почтаренко Тимофей Петров
Мать: Почтаренко Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Почтаренко) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Почтаренко Людмила Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Почтаренко Людмила Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Почтаренко) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Почтаренко Людмила Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1925
Сын: Почтаренко Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Почтаренко Людмила Филипповна
Смерть
1961