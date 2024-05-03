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Почтаренко Григорий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Почтаренко Тимофей Петров

Мать: Почтаренко Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Почтаренко) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Почтаренко Людмила Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Почтаренко Людмила Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Почтаренко) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Почтаренко Людмила Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Почтаренко Людмила Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Гуляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
07.10.1925

Сын: Почтаренко Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Почтаренко Людмила Филипповна

Гуляевка, Одеська область
Смерть
1961

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