Почтаренко Тимофей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Почтаренко Отец Тимофея
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Почтаренко Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Почтаренко) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Почтаренко Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Почтаренко) Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Почтаренко Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Почтаренко) Устя Тимофеевна
Мать ребёнка: Почтаренко Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Почтаренко) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Почтаренко Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Почтаренко Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Даниил Тимофеевич
Мать ребёнка: Почтаренко Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Гавриил Тимофеевич
Мать ребёнка: Почтаренко Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Почтаренко Степанида
Место жительства
Неизвестно
Гуляевка, Одеська область
Смерть
Неизвестно