Почтаренко Тимофей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПочтаренко Тимофей Петров

Почтаренко Тимофей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Почтаренко Отец Тимофея

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Почтаренко Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Почтаренко) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Почтаренко Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Почтаренко) Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Почтаренко Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Почтаренко) Устя Тимофеевна

Мать ребёнка: Почтаренко Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Почтаренко) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Почтаренко Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Почтаренко Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Даниил Тимофеевич

Мать ребёнка: Почтаренко Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Гавриил Тимофеевич

Мать ребёнка: Почтаренко Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Почтаренко Степанида

Место жительства
Неизвестно
Гуляевка, Одеська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.