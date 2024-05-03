Почтаренко Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почтаренко Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Почтаренко) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Почтаренко) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Почтаренко) Устя Тимофеевна

Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Почтаренко) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Даниил Тимофеевич

Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почтаренко Тимофей Петров

Смерть
Неизвестно

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