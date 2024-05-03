Почтаренко Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Почтаренко) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Почтаренко) Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Почтаренко) Устя Тимофеевна
Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Почтаренко) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Даниил Тимофеевич
Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Почтаренко Тимофей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно