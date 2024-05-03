Почтаренко Даниил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Почтаренко Тимофей Петров
Мать: Почтаренко Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Почтаренко) Валентина Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Почтаренко) Вера Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Почтаренко Александр Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Почтаренко Петр Данилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно