Почтаренко Даниил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почтаренко Даниил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Почтаренко Тимофей Петров

Мать: Почтаренко Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Почтаренко) Валентина Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Почтаренко) Вера Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Почтаренко Александр Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Почтаренко Петр Данилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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