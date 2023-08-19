Торба Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорба Иван

Торба Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торба (Котлик) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Торба В. Иванович

Мать ребёнка: Торба (Котлик) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: (Торба) А. Ивановна

Мать ребёнка: Торба (Котлик) Елена Владимировна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.