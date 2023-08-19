Торба Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Торба В. Иванович
Мать ребёнка: Торба (Котлик) Елена Владимировна
Рождение ребёнка
1964
Дочь: (Торба) А. Ивановна
Мать ребёнка: Торба (Котлик) Елена Владимировна
Смерть
Неизвестно