Фатьянов Иван Прокофьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Фатьянов Иван Прокофьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Фатьянов ПрокофийНеизвестно г.р.
Супруги
Фатьянова Мария Емельяновна ЗаикинаНеизвестно г.р.
Первая ЖенаНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецова Клавдия Ивановна Фатьянова1890 г.р.
(Фатьянова) Александра Ивановна04.04.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фатьянов Прокофий

Мать: ?

Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кузнецова Клавдия Ивановна Фатьянова

Мать ребёнка: Первая Жена

Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
07.01.1896

Жена: Фатьянова Мария Емельяновна Заикина

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.04.1897

Дочь: (Фатьянова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Фатьянова Мария Емельяновна Заикина

Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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