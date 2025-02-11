Фатьянов Иван Прокофьевич
мужской, родился Неизвестно, Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецФатьянов ПрокофийНеизвестно г.р.
Супруги
Фатьянова Мария Емельяновна ЗаикинаНеизвестно г.р.
Первая ЖенаНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецова Клавдия Ивановна Фатьянова1890 г.р.
(Фатьянова) Александра Ивановна04.04.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фатьянов Прокофий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Жена
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кузнецова Клавдия Ивановна Фатьянова
Мать ребёнка: Первая Жена
Бракосочетание
07.01.1896
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1897
Дочь: (Фатьянова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Фатьянова Мария Емельяновна Заикина
Смерть
Неизвестно