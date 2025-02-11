Фатьянова Мария Емельяновна Заикина
женский, родилась Неизвестно, Большие Озерки, Балтайский муниципальный район, Саратовская область
умерла Неизвестно
Супруги
Фатьянов Иван ПрокофьевичНеизвестно г.р.
Дети
(Фатьянова) Александра Ивановна04.04.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Большие Озерки, Балтайский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
07.01.1896
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1897
Дочь: (Фатьянова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Фатьянов Иван Прокофьевич
Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно