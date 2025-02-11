Фатьянова Мария Емельяновна Заикина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Фатьянова Мария Емельяновна Заикина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Большие Озерки, Балтайский муниципальный район, Саратовская область

умерла Неизвестно

Супруги
Фатьянов Иван ПрокофьевичНеизвестно г.р.
Дети
(Фатьянова) Александра Ивановна04.04.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Озерки, Балтайский муниципальный район, Саратовская область

Бракосочетание
07.01.1896

Муж: Фатьянов Иван Прокофьевич

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.04.1897

Дочь: (Фатьянова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Фатьянов Иван Прокофьевич

Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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