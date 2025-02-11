Первая Жена
женский, родилась Неизвестно
умерла До 1896, Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Фатьянов Иван ПрокофьевичНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецова Клавдия Ивановна Фатьянова1890 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кузнецова Клавдия Ивановна Фатьянова
Отец ребёнка: Фатьянов Иван Прокофьевич
Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1896
Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область