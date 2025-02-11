Первая Жена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Первая Жена

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла До 1896, Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Фатьянов Иван ПрокофьевичНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецова Клавдия Ивановна Фатьянова1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатьянов Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кузнецова Клавдия Ивановна Фатьянова

Отец ребёнка: Фатьянов Иван Прокофьевич

Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1896
Дмитриевка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

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