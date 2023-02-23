Фатьянов Прокофий
Место рожденияСело Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Окунева Пелагея Фатьянова
Мать ребёнка: ?
Село Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатьянов Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: ?
Село Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно